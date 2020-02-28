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Генсек НАТО заявил о поддержке Турции после гибели военных в Идлибе

Йенс Столтенберг (Фото: Olivier Matthys / AP)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России и правительственным войскам Сирии с предложением прекратить военное наступление в провинции Идлиб. Об этом сообщает Reuters.

Генсек отметил, что Североатлантический альянс поддерживает позицию турецкой стороны.

«Мы призываем Россию и сирийский режим прекратить атаки, остановить неизбирательные воздушные атаки... Мы также призываем Россию и Сирию полностью соблюдать международное право», — сказал Столтенберг.

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Ранее Североатлантический альянс объявил о срочном заседании для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе. С такой просьбой в НАТО обратилась Турция.

Накануне, 27 февраля, сирийские военные нанесли авиаудар по позициям турецких военнослужащих в провинции Идлиб. В результате атаки погибли 33 турецких солдата, еще 32 пострадали. В ответ турецкие военные нанесли удары с воздуха и земли по позициям сирийской армии.

Теги: Йенс Столтенберг, Сирия, Идлиб, военные, НАТО
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