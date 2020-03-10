Шойгу обсудил обстановку в Идлибе с министром обороны Турции

Сергей Шойгу (Фото: Министерство обороны РФ / Global Look Press)

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 10 марта провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министры обсудили меры по стабилизации обстановки в сирийской провинции Идлиб.

«Обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» (принят в Москве 5 марта 2020 года)», — говорится в сообщении.

В Минобороны указали, что разговор состоялся по инициативе Анкары.

5 марта президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Кремле, где договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе с полуночи 6 марта, создании коридора безопасности и совместном российско-турецком патрулировании на территориях, где в феврале обострился конфликт между Анкарой и Дамаском.