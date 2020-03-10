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Шойгу обсудил обстановку в Идлибе с министром обороны Турции

Сергей Шойгу (Фото: Министерство обороны РФ / Global Look Press)

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 10 марта провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министры обсудили меры по стабилизации обстановки в сирийской провинции Идлиб.

«Обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» (принят в Москве 5 марта 2020 года)», — говорится в сообщении.

В Минобороны указали, что разговор состоялся по инициативе Анкары.

5 марта президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Кремле, где договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе с полуночи 6 марта, создании коридора безопасности и совместном российско-турецком патрулировании на территориях, где в феврале обострился конфликт между Анкарой и Дамаском.

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После этого в Идлибе был введен режим прекращения огня. Эрдоган заявил, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия ради достижения целей военной операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.

Ситуация в Идлибе остается напряженной с начала февраля. В течение прошлого месяца сирийские и турецкие войска обменялись несколькими ударами, в результате которых погибли военнослужащие с обеих сторон.

27 февраля Хулуси Акар заявил, что Турция начала в Идлибе военную операцию «Весенний щит» против войск Башара Асада. В НАТО встали на сторону Анкары и призвали правительственные войска Сирии и поддерживающих действия Дамаска военных из России прекратить военное наступление в Идлибе.

Теги: Сирия, Идлиб, Сергей Шойгу, Турция
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