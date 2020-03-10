Песков не стал комментировать заявление прокуратуры Нидерландов по MH17

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные прокуратуры Нирдерландов о том, что в Донбасс из России направили два зенитно-ракетных комплекса «Бук», один из которых сбил самолет Malaysia Airlines. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я никак не буду это комментировать, наше отношение к работе следственной группы хорошо известно», — сказал он. Песков добавил, что Москва не имела возможности участвовать в этой работе, и пока не будет комментировать судебный процесс по делу MH17.

Накануне в Нидерландах прошло заседание суда по делу о крушении Boeing 777 Malaysia Airlines в 2014 году. Сторона обвинения заявила, что из России в Донбасс отправили два ЗРК «Бук», один из которых сломался по дороге.

В конце мая 2018 года Совместная следственная группа, куда вошли представители Нидерландов, Украины, Австралии, Малайзии и Бельгии, заявила, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук» из населенного пункта Снежное, который контролировала самопровозглашенная ДНР.