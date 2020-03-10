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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Песков не стал комментировать заявление прокуратуры Нидерландов по MH17

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные прокуратуры Нирдерландов о том, что в Донбасс из России направили два зенитно-ракетных комплекса «Бук», один из которых сбил самолет Malaysia Airlines. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я никак не буду это комментировать, наше отношение к работе следственной группы хорошо известно», — сказал он. Песков добавил, что Москва не имела возможности участвовать в этой работе, и пока не будет комментировать судебный процесс по делу MH17.

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Накануне в Нидерландах прошло заседание суда по делу о крушении Boeing 777 Malaysia Airlines в 2014 году. Сторона обвинения заявила, что из России в Донбасс отправили два ЗРК «Бук», один из которых сломался по дороге.

В конце мая 2018 года Совместная следственная группа, куда вошли представители Нидерландов, Украины, Австралии, Малайзии и Бельгии, заявила, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук» из населенного пункта Снежное, который контролировала самопровозглашенная ДНР.

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По версии группы, комплекс принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Следователи допускали, что целью ракеты был военный самолет.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в июле 2014 года над территорией Донецкой области. В результате погибли 298 человек.

Россию к расследованию не допустили. Производитель комплексов ПВО «Бук» концерн «Алмаз-Антей» провел собственное расследование, по итогам которого пришел к заключению, что малазийский самолет был сбит одной из старых модификаций ракет для «Буков», не стоящих на вооружении российской армии, но используемых на Украине.

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Кроме того, компания указала, что следственная группа неверно определила место пуска ракеты. Она, согласно позиции производителя, была выпущена со стороны южнее населенного пункта Зарощинское, с территории, которая на тот момент была предметом спора между украинской армией и повстанцами. 

Москва свою причастность к происшествию неоднократно отрицала, а также обвиняла власти Нидерландов в давлении на суд. 

Теги: Дмитрий Песков, Нидерланды
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