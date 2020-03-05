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Поправки в Конституцию ,  
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ВЦИОМ назвал долю знающих о голосовании по Конституции россиян

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

К 3 марта информированность россиян о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию выросла до 83%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Таким образом, с 12 февраля доля знающих о намеченном на апрель голосовании выросла на 5 п.п.  Исследование также показало, что 67% опрошенных планируют принять участие в голосовании, а о том, что они обязательно проголосуют, сообщили 41% респондентов. Однако 17% опрошенных еще не определились с окончательным решением.

По данным ВЦИОМа, 55% опрошенных планируют отдать свой голос за внесение поправок в главный документ страны. С 12 февраля их доля выросла на 12 п.п.

В опросе, проведенном 3 марта по телефону среди совершеннолетних россиян, приняли участие 1600 человек.

Путин внес поправки про бога, русский народ и союз мужчины и женщины
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В конце января ВЦИОМ провел опрос, который показал, что из всех поправок в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 15 января, наибольшее одобрение вызвала индексация пенсий и социальных выплат (91%). 90% респондентов скорее положительно оценили инициативу о фиксации МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума. Уровень поддержки снижения уровня оседлости кандидатов в президенты с 25 до десяти лет составил 87%.

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма
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4 марта Комитет по законодательству Госдумы одобрил 45 и отклонил 42 поправки в законопроект об изменениях в Конституцию. В числе одобренных — инициатива, запрещающая иметь депутатам и сенаторам имущество за рубежом и обязывающая их детей и супругов постоянно проживать в России. Также были приняты предложения о неприкосновенности бывших президентов России, запрет занимать президентскую должность более двух сроков, нижняя возрастная планка для министров в 30 лет.

Теги: ВЦИОМ, опрос, голосование, Конституция
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