ВЦИОМ назвал долю знающих о голосовании по Конституции россиян

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

К 3 марта информированность россиян о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию выросла до 83%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Таким образом, с 12 февраля доля знающих о намеченном на апрель голосовании выросла на 5 п.п. Исследование также показало, что 67% опрошенных планируют принять участие в голосовании, а о том, что они обязательно проголосуют, сообщили 41% респондентов. Однако 17% опрошенных еще не определились с окончательным решением.

По данным ВЦИОМа, 55% опрошенных планируют отдать свой голос за внесение поправок в главный документ страны. С 12 февраля их доля выросла на 12 п.п.

В опросе, проведенном 3 марта по телефону среди совершеннолетних россиян, приняли участие 1600 человек.