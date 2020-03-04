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Поправки в Конституцию ,  
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Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Госдума, Совет Федерации и заксобрания регионов проголосуют за законопроект о поправках в Конституцию за неделю. А президент подпишет документ 18 марта — в день присоединения Крыма к России, выяснил РБК
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Даты расписаны

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию. В следующий вторник, 10 марта, его обсуждение состоится в Совете палаты в Совете Федерации, в тот же день его примут во втором чтении в Госдуме; на следующий день, 11 марта, законопроект одобрят в третьем чтении в нижней палате «рано утром, часов около 10», как рассказали РБК два источника в обеих палатах Федерального собрания, и тогда же состоится рассмотрение документа на пленарном заседании в Совете Федерации.

«Исключить этого нельзя, [такое] возможно, если Дума рассмотрит в третьем чтении утром», — ответил на вопрос РБК о том, могут ли обе палаты рассмотреть законопроект в один день, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок, глава сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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Затем, 12 марта, законопроект рассмотрят в региональных заксобраниях. По закону поправки к главам 3–8 Конституции вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Федерации. Результаты голосования регионов устанавливаются верхней палатой, и планируется, что 14 марта их утвердит Совет Федерации.

После этого законопроект подпишет президент. По словам источников РБК, это должно произойти 18 марта — в день присоединения Крыма к России. РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

«Законопроект состоит из двух частей — собственно поправок и порядка их принятия, — напомнил один из собеседников РБК. — Будет оговорено, что поправки вступят в силу после голосования, а порядок их принятия — с момента официальной публикации закона». Тогда у регионов останется около месяца на организацию общероссийского голосования, заключил он.

Президентские поправки уточняют, что после подписания президент отправляет законопроект в Конституционный суд. Тот не позднее семи дней со дня запроса обязан дать заключение о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции. В случае невыявления судом несоответствий проводится общероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля. При поддержке поправок более чем 50% участников голосования они вступят в силу.

В первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию был принят 23 января. В середине февраля администрация президента провела семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором региональным чиновникам назвали желательные показатели по итогам голосования по изменению Конституции — явка 60%, результат «за» — 70%. Для повышения явки регионам рекомендовали создать в день голосования атмосферу праздника.

Поправки сформулированы

В январе в послании Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал поправки в Конституцию, которые касались социальных вопросов и полномочий органов власти. В тот же день была создана рабочая группа по их подготовке, в которую вошли 75 человек. Ко второму чтению президент и рабочая группа внесли серию поправок к законопроекту в комитет по госстроительству Госдумы.

В президентских поправках к законопроекту зафиксированы понятия бога, семьи (как союза мужчины и женщины) и государствообразующая роль русского народа и русского языка. В президентских поправках также говорится, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации». Предполагается, что норма об идеалах предков и вере в Бога в Конституции будет соседствовать с формулировками о том, что Россия — светское государство. В Конституции предлагается зафиксировать, что Россия «чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды».

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Поправки рабочей группы, которые думский комитет уже рекомендовал к принятию, предлагают пересмотреть конституционные полномочия президента и премьера. Предлагается указать, что глава государства «осуществляет общее руководство», а председатель правительства «несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство задач». Также в Основном законе планируется указать условия, при которых президент сможет распускать Госдуму, и закрепить статус и полномочия Госсовета.

Включены в поправки и социальные нормы. Так, предлагается указать, что в России в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат. Путин в последнем пакете скорректировал формулировку, закрепляющую обязательную индексацию пенсий россиян. Ко второму чтению президент предложил закрепить в Конституции формулировку, что индексация пенсий в России осуществляется не реже одного раза в год.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Наталья Галимова
Теги: голосование, поправки, Конституция, Совет Федерации, Госдума
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