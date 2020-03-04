Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Госдума, Совет Федерации и заксобрания регионов проголосуют за законопроект о поправках в Конституцию за неделю. А президент подпишет документ 18 марта — в день присоединения Крыма к России, выяснил РБК

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Даты расписаны

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию. В следующий вторник, 10 марта, его обсуждение состоится в Совете палаты в Совете Федерации, в тот же день его примут во втором чтении в Госдуме; на следующий день, 11 марта, законопроект одобрят в третьем чтении в нижней палате «рано утром, часов около 10», как рассказали РБК два источника в обеих палатах Федерального собрания, и тогда же состоится рассмотрение документа на пленарном заседании в Совете Федерации.

«Исключить этого нельзя, [такое] возможно, если Дума рассмотрит в третьем чтении утром», — ответил на вопрос РБК о том, могут ли обе палаты рассмотреть законопроект в один день, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок, глава сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Затем, 12 марта, законопроект рассмотрят в региональных заксобраниях. По закону поправки к главам 3–8 Конституции вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Федерации. Результаты голосования регионов устанавливаются верхней палатой, и планируется, что 14 марта их утвердит Совет Федерации.