Путин прибыл в Госдуму

Фото: duma.gov.ru

Президент Владимир Путин приехал в Государственную думу, передает «Интерфакс».

Президент прибыл в нижнюю палату после новых предложений по поправкам в Конституцию. Во вторник, 10 марта, депутат Валентина Терешкова на заседании Думы предложила изменить закон так, чтобы у Путина была возможность принять участие в выборах 2024 года. Свое предложение она объяснила тем, что Россия оказалась перед лицом «рисков непредсказуемости», страховкой от которой может стать сильная президентская власть и «нравственный моральный авторитет» государственного лидера.

После предложения Терешковой председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости проконсультироваться с президентом и объявил полуторачасовой перерыв.

Кроме того, перед сегодняшним заседанием нижней палаты лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой провести досрочные парламентские выборы. Депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин заявил, что внесет соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Позднее поправка поступила в нижнюю палату.