«Справедливая Россия» поддержит поправку о досрочных выборах в Госдуму

Сергей Миронов (Фото: duma.gov.ru)

Досрочные выборы в Государственную думу необходимо провести как можно быстрее. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, пишет ТАСС.

По его словам, нужно «заканчивать с монополией» любой партии в нижней палате парламента. «Прежде всего с монополией «Единой России» в Госдуме. Именно поэтому мы считаем необходимым как можно раньше провести выборы», — сказал Миронов.

Он также заявил, что фракция «Справедливой России» поддержит поправку о досрочных выборах депутатов после голосования по новой Конституции.

Перед пленарным заседанием Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию. После этого соответствующую инициативу внес на рассмотрение парламента депутат Александр Карелин.

По его словам, провести досрочные выборы необходимо, поскольку президент предлагает усилить роль партии и большинства населения через представительство в Госдуме и Совфеде.