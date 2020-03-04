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Роскомнадзор начал блокировать фейки в соцсетях о коронавирусе

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать сообщения в Facebook и «ВКонтакте» о коронавирусной инфекции. Роскомнадзор внес их в реестр запрещенной информации
Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg

Роскомнадзор приступил к процедуре блокировки сообщений в социальных сетях о коронавирусной инфекции, которые Генпрокуратура признала недостоверными и создающими угрозы общественной безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности во «ВКонтакте» и сети Facebook, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли», — сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

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Пресс-служба соцсети «ВКонтакте» на запрос РБК ответила, что модераторы сети ограничивают доступ к информации, которая вводит в заблуждение. «Наша команда модерации на постоянной основе ведет мониторинг и блокирует пользователей и ботов, которые устраивают массовые рассылки однотипной информации. Мы ограничиваем доступ к информации, которая вводит в заблуждение — в том числе и по теме коронавируса. Также мы оперативно реагируем на сигналы пользователей и регуляторов», — заявили в пресс-службе. РБК также направил запрос в Facebook.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в соцсетях появляются фейковые сообщения о большом количестве заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Вице-премьер привела данные статистики: с конца декабря 2019-го на территории России было выявлено три случая заболевания — в Забайкальском крае и Тюменской области заболели двое граждан Китая, еще один случай заражения был зафиксирован 2 марта в Подмосковье у гражданина России, который вернулся из Италии. Заболевшие китайцы уже выздоровели, и их выписали из больницы, россиянин госпитализирован в клинику в Москве и проходит курс лечения.

«Те данные, которые сейчас привела, являются истинными данными, за которые мы официально отвечаем», — добавила Голикова (цитата по «РИА Новости»).

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Заявление Голиковой прозвучало на совещании с правительством, которое проводил президент Владимир Путин. Глава государства прокомментировал ее слова и сказал, что, по информации ФСБ, информационные вбросы о коронавирусе поступают из-за границы. Их цель, уточнил Путин, — посеять панику среди населения страны. «Это, к сожалению, нас сопровождает всегда. <...> Противопоставить этому можно только одно — своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны», — сказал президент и поручил правительству наладить информационную работу так, чтобы граждане России получали реальные данные о распространении инфекции.

По последним данным SCMP, количество официально подтвержденных заражений коронавирусом в мире превысило 92,8 тыс. человек, вирус обнаружен в 72 странах, причем только за сутки, 3 марта, в этот список вошли восемь стран, 3 202 человека, заразившиеся этой инфекцией, скончались от осложнений.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге 3 марта заявил, что смертность от коронавируса COVID-19 в три раза выше, чем смертность от сезонного гриппа. «По всему миру около 3,4% от зарегистрированных случаев COVID-19 привело к летальному исходу. Для сравнения: сезонный грипп обычно убивает меньше чем 1% инфицированных», — отметил он.

Авторы: Владислав Гордеев, Владислав Скобелев
Теги: коронавирус, Татьяна Голикова, фейковые новости
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