Роскомнадзор начал блокировать фейки в соцсетях о коронавирусе

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать сообщения в Facebook и «ВКонтакте» о коронавирусной инфекции. Роскомнадзор внес их в реестр запрещенной информации

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Роскомнадзор приступил к процедуре блокировки сообщений в социальных сетях о коронавирусной инфекции, которые Генпрокуратура признала недостоверными и создающими угрозы общественной безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности во «ВКонтакте» и сети Facebook, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли», — сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Пресс-служба соцсети «ВКонтакте» на запрос РБК ответила, что модераторы сети ограничивают доступ к информации, которая вводит в заблуждение. «Наша команда модерации на постоянной основе ведет мониторинг и блокирует пользователей и ботов, которые устраивают массовые рассылки однотипной информации. Мы ограничиваем доступ к информации, которая вводит в заблуждение — в том числе и по теме коронавируса. Также мы оперативно реагируем на сигналы пользователей и регуляторов», — заявили в пресс-службе. РБК также направил запрос в Facebook.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в соцсетях появляются фейковые сообщения о большом количестве заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией.