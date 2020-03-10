Экономика , 10 мар, 08:22
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СМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК
Инициатором выхода из из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была не Россия, а Саудовская Аравия, сообщают «Ведомости».
«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе», — сказал изданию высокопоставленный чиновник.
Другой чиновник отметил, что Эр-Рияд хотел использовать распространение нового коронавиурса, чтобы предложить больше издержек от уменьшения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.
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