СМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК

Инициатором выхода из из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была не Россия, а Саудовская Аравия, сообщают «Ведомости».

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе», — сказал изданию высокопоставленный чиновник.

Другой чиновник отметил, что Эр-Рияд хотел использовать распространение нового коронавиурса, чтобы предложить больше издержек от уменьшения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.

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