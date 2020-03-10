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Кремль пообещал в ближайшее время от Путина оценку досрочных выборов Думы

Дмитрий Песков и Владимир Путин (Фото: Владимир Веленгурин / «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин в ближайшее время прокомментирует предложение провести досрочные выборы в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отказался комментировать инициативы, которые прозвучали в нижней палате парламента. По его словам, скоро они будут рассмотрены.

«В ближайшее время президент сообщит о своем отношении к этим инициативам», — добавил представитель Кремля.

Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести внеочередные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию. Депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин сообщил, что сегодня внесет соответствующую поправку в нижнюю палату парламента.

Идею поддержал глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил не торопиться с досрочными выборами, потому что России нужно разобраться с распространением нового коронавируса и экономическими проблемами.

Теги: Дмитрий Песков, Госдума, досрочные выборы
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