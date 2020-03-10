Кремль пообещал в ближайшее время от Путина оценку досрочных выборов Думы

Дмитрий Песков и Владимир Путин (Фото: Владимир Веленгурин / «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин в ближайшее время прокомментирует предложение провести досрочные выборы в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отказался комментировать инициативы, которые прозвучали в нижней палате парламента. По его словам, скоро они будут рассмотрены.

«В ближайшее время президент сообщит о своем отношении к этим инициативам», — добавил представитель Кремля.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести внеочередные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию. Депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин сообщил, что сегодня внесет соответствующую поправку в нижнюю палату парламента.