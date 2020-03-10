Кремль пообещал в ближайшее время от Путина оценку досрочных выборов Думы
Президент России Владимир Путин в ближайшее время прокомментирует предложение провести досрочные выборы в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Песков отказался комментировать инициативы, которые прозвучали в нижней палате парламента. По его словам, скоро они будут рассмотрены.
«В ближайшее время президент сообщит о своем отношении к этим инициативам», — добавил представитель Кремля.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести внеочередные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию. Депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин сообщил, что сегодня внесет соответствующую поправку в нижнюю палату парламента.