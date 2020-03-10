В Тюмени полицейского нашли мертвым на рабочем месте

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Тюмени полицейского обнаружили мертвым на рабочем месте, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

«Сегодня около 08:00 (06:00 мск) в одном из помещений отдела полиции № 8 по городу Тюмени обнаружено тело оперуполномоченного с огнестрельным ранением», — сказал представитель ведомства. По его словам, по факту произошедшего проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

В следственном управлении СКР по Тюменской области также сообщили, что по факту обнаружения тела проводят доследственную проверку.

В начале февраля в Хабаровске нашли мертвым и.о. начальника уголовного розыска отдела № 5 УМВД. Тело обнаружили в служебном кабинете. В пресс-службе УМВД по краю заявили, что взысканий сотрудник не имел и неоднократно поощрялся руководством.