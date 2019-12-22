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В Саратове полицейский умер от огнестрельного ранения

В Саратове погиб сотрудник полиции в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Согласно данным полиции, вечером 21 декабря сотрудник патрульно-постовой службы МВД остановил двух мужчин, один из которых выстрелил в полицейского. В результате пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от сильного кровотечения.

После случившегося полицейские задержали двоих мужчин 1979 и 1987 годов рождения. К тому же, с места происшествия изъяли предмет, похожий на пистолет.

По факту произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее, 11 декабря, в Саратовской области мужчина напал с ножом на полицейских. По данным следствия, два сотрудника полиции пришли домой к 48-летнему мужчине «в связи с исполнением служебных обязанностей». Увидев полицейских, мужчина схватил нож и напал на них, ранив одного в область живота, а второго — в область груди и живота. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Теги: Саратов, нападение на полицейского, огнестрельное ранение
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