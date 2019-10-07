В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.

Полицейского успели передать медикам, однако он скончался в автомобиле скорой помощи. «В настоящее время для выяснения всех обстоятельств и причин суицида, а также проведения служебной проверки создана комиссия под руководством заместителя министра внутренних дел по Республике Татарстан», — сообщили в региональном управлении МВД.

Местное издание «Бизнес-Онлайн» со ссылкой на источник сообщает, что погибший — 32-летний капитан полиции Марат Абзалеев. Попытку самоубийства он совершил в тире в здании МВД.