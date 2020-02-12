Суицид экс-главы управления ФСИН в суде. Что известно о деле Свиридова

В чем обвиняли Свиридова

Суд признал Свиридова виновным в вымогательстве денег у его бывшего начальника — экс-заместителя директора ФСИН России Александра Сапожникова, который уволился из ведомства в 2015 году. До конца 2019 года Сапожников работал в ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» (ВНИИКР).

Сапожников подал на Свиридова заявление в СКР, был признан потерпевшим и давал показания на судебном процессе против него. «26 февраля 2019 года после обеда мне позвонил Свиридов на мобильный телефон. Сказал, что у него появилась информация, касающаяся меня, и что вопрос серьезный, желательно встретиться», — говорил бывший замдиректора ФСИН во время судебных заседаний.

Мужчины встретились в ресторане узбекской кухни в ТЦ «Глобал сити» у станции метро «Пражская» и, по их словам, крепко выпили. «Свиридов начал рассказывать, что якобы есть ряд сотрудников, которые были по моей инициативе уволены — либо с прежней службы, либо из Центра карантина растений, они обижены и у них есть в отношении меня компрометирующий материал», — говорил Сапожников в суде.

Свиридов упомянул, что у него есть знакомый сотрудник правоохранительных органов, который может «уладить проблемы», утверждал Сапожников. «Для этого нужно заплатить 10 млн руб. Я сказал, что все это бред и я ничего платить не буду. На что мне Свиридов сказал, чтобы я хорошо подумал. Время у нас такое, что может все произойти, может появиться информация компрометирующего характера в отношении меня или моей супруги в сети Интернет, и никто разбираться не будет, и последствия могут быть очень [тяжкими]. Он говорил, что у него серьезные связи и сначала у меня будут проблемы, а потом я потеряю свое лицо», — утверждал бывший замдиректора ФСИН.

Сапожников посоветовался с юристами и новую встречу инициировал сам. Включив диктофон, он сказал бывшему подчиненному, что готов заплатить. «Свиридов согласился, чтобы эта услуга стоила не 10, а 5 млн. Как он сказал, времени очень мало и, если я в ближайшее время эти деньги ему не отдам, проблемы будут реальные», — рассказывал суду Сапожников.

Передачу денег Свиридов якобы предложил замаскировать как плату по договору на оказание юридических услуг, которых он на самом деле не оказывал, утверждал потерпевший.

Передача денег должна была пройти 29 марта в кафе «Халяль» у станции метро «Выхино». Незадолго до нее Сапожников обратился с заявлением в полицию: «Мне было предложено участвовать в оперативном эксперименте, была сформирована «кукла» из наличных денег, которые мной были предоставлены, — 750 тыс. руб. и $10 тыс. — и были добавлены туда бумажные листы. И я прибыл в кафе со свидетелями, представителями общественности». После заключения договора и получения пакета с деньгами Свиридов был задержан оперативниками УВД по ЮВАО.

Однако предъявлять обвинение и избирать меру пресечения ему тогда не стали. Свиридов допрашивался как свидетель по делу о мошенничестве (ст. 159 УК), затем дело было переквалифицировано на вымогательство (ст. 163 УК). Обвинение Свиридову было предъявлено за два дня до окончания следствия, отмечает его адвокат.

Что говорил полковник и его защита

«Я какое-то, получается, посмешище. Я столько проработал в этой системе с человеком, который в итоге написал на меня обвинение без доказательств», — говорил Свиридов, выступая в прениях сторон.

В суде и в разговорах с корреспондентом РБК он утверждал, что его оппонент представил как преступление совершенно законные действия. Бывший замдиректора ФСИН должен был передать ему деньги не в качестве взятки, а для регистрации совместной аудиторской фирмы, указанные 5–10 млн руб. должны были пойти на годовую аренду помещения на территории санатория МВД «Ватутинки», зарплаты и сопутствующие расходы, говорил Свиридов.

«Виктор Семенович — человек старой закалки. Он очень энергичный, решительный, он помнит, как велись все административно-хозяйственные дела в его время, лет 40 назад, когда он работал в следственных органах. Он сегодняшние тонкости не очень понимал. Он предложил своему старому хорошему сослуживцу создать фирму, которая будет оказывать юридические услуги», — сказал РБК друг и бывший сослуживец Свиридова Анатолий Субботин, который допрашивался на процессе.

Свиридов в пьяных беседах мог дать понять бывшему начальнику, что знает о его коррупционных злоупотреблениях, но, по его словам, не использовал эту информацию для шантажа. Речь шла о финансовых хищениях, найме «мертвых душ» и о том, что Сапожников якобы приглашает проституток в ведомственное помещение ВНИИКР, уточнял Свиридов на допросе в суде. Полковник подтверждал, что упоминал при Сапожникове сотрудника правоохранительных органов, проверявшего его на причастность к коррупции, но не предлагал дать ему взятку.

В одном из разговоров с РБК Свиридов утверждал, что после второй беседы с Сапожниковым был в неадекватном состоянии, хотя никогда прежде сильно не напивался. Он предполагал, что в его виски мог быть подсыпан психотропный препарат.

Обвиняемый подчеркивал, что все встречи с ним Сапожников инициировал сам. А на встречу для получения денег предполагаемый взяткополучатель пришел не один, а с юристом: «Передача взятки по договору и в присутствии юриста — это смешно».

«Сапожников ищет примирения, доказательства его лопаются. Адвокаты мои ведут речь об оправдании. Но как поступит суд?» — писал Сапожников в одном из последних сообщений корреспонденту РБК.

Каковы могут быть последствия инцидента в суде

В течение часа после инцидента в суд прибыл замначальника Управления службы судебных приставов по Москве Михаил Никифоров. Следователи приступили к опросу свидетелей самоубийства и приставов, работавших на проходной суда. Вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

На видеозаписи с камеры наблюдения на проходной суда, которую опубликовал Telegtam-канал 112, видно, что приставы обнаруживают у Свиридова флягу, заставляют вылить ее содержимое и пропускают в суд.

У Свиридова был с собой наградной 9-мм пистолет Макарова, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве. Наградной пистолет ему вручили во время службы в милиции, уточнил Иванищев.

Основной вопрос, который перед собой ставят следователи, — как подсудимый пронес в здание суда оружие, сообщили в СКР. Следователи «дадут правовую оценку» действиям приставов и проверят работу металлодетекторов при входе в суд. В пресс-службе суда сообщили, что рамка детектора была исправна. На корреспонденте РБК в среду утром она вопреки обыкновению не сработала.