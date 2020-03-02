В Хабаровске полицейского нашли мертвым в его кабинете

Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по Хабаровску найдено в его служебном кабинете, сообщила РБК начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

«Находился он на дежурстве, поэтому оружие было у него на законном основании. Сейчас проводится проверка», — заявила она.

По словам Щеголевой, взысканий сотрудник не имел, за время прохождения службы МВД неоднократно поощрялся руководством. По одной из версий, у полицейского были проблемы в личной жизни.

В конце сентябре 2019 года в Красноярском крае был найден мертвым начальник отделения полиции. По предварительной версии, полицейский покончил жизнь самоубийством.

