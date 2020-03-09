Адвокат заявила об отказе обвиняемого по делу MH17 признать вину

Судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" (Фото: Peter Dejong / AP)

Обвиняемый по делу MH17 россиянин Олег Пулатов полностью отрицает свою вину за гибель малайзийского Boeing 777. Об этом заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате, передает Algemeen Dagblad.

«Олег Пулатов заявляет, что не имеет никакого отношения к гибели MH17», — сообщила она.

По ее словам, сторона защиты Пулатова намерена поднять вопрос в суде, почему во время военного конфликта в Донбассе не было закрыто воздушное пространство над Украиной и почему этот факт не расследовался.

Сабине тен Дуссхате отметила важность установления истины в деле, которое затронуло большое число жителей Нидерландов.