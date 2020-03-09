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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Адвокат заявила об отказе обвиняемого по делу MH17 признать вину

Судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" (Фото: Peter Dejong / AP)

Обвиняемый по делу MH17 россиянин Олег Пулатов полностью отрицает свою вину за гибель малайзийского Boeing 777. Об этом заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате, передает Algemeen Dagblad.

«Олег Пулатов заявляет, что не имеет никакого отношения к гибели MH17», — сообщила она.

По ее словам, сторона защиты Пулатова намерена поднять вопрос в суде, почему во время военного конфликта в Донбассе не было закрыто воздушное пространство над Украиной и почему этот факт не расследовался.

Сабине тен Дуссхате отметила важность установления истины в деле, которое затронуло большое число жителей Нидерландов.

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Всего по делу проходят четыре человека, однако на заседании суда присутствовали только адвокаты Пулатова, поэтому позиция остальных не озвучивалась. Суд постановил, что эти люди не воспользовались правом присутствовать на заседании и оно продолжится без них.

В начале февраля стало известно, что Пулатова будет защищать международная группа адвокатов — два голландских адвоката Будевейн ван Эйк и Сабине тен Дуссхате из адвокатской коллегии Sjöcrona Van Stigt Advocaten города Роттердам, а также Елена Кутьина из московской коллегии адвокатов «Ковлер и партнеры».

Следствие назвало имена трех россиян и одного украинца, посчитав, что они виновны в крушении Boeing 777 в июне 2019 года. В суде 9 марта ждали четверых: экс-министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), экс-главу военной разведки ДНР Сергея Дубинского, его заместителя Олега Пулатова и еще одного подчиненного Дубинского — Леонида Харченко.

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Всем подозреваемым предъявили обвинения по ст. 168 УК Нидерландов о причастности к крушению самолета и по ст. 289 УК Нидерландов об убийстве.

Как установила международная следственная группа, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 и на борту которого находились 298 пассажиров, был сбит ракетой «земля-воздух» 17 июля 2014 года.

Теги: MH17, обвиняемые, адвокат, ответственность
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