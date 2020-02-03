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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Международная группа адвокатов будет защищать фигуранта дела MH17 в суде

Фото: Robin Van Lonkhuijsen / ТАСС

Интересы одного из обвиняемых по делу о крушении 17 июля 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines Олега Пулатова в суде Нидерландов представит международная группа адвокатов. Об этом РБК сообщила один из его адвокатов Елена Кутьина.

По ее словам, в группе защиты — два голландских адвокатов Будевейна ван Эйка и Сабин тен Дошшат из адвокатской коллегии Sjöcrona Van Stigt Advocaten города Роттердам, а также сама Кутьина из московской коллегии адвокатов «Ковлер и партнеры».

Российский адвокат выразила надежду, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным с учетом основного принципа уголовного судопроизводства — презумпции невиновности.

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Финансировать международную группу адвокатов будет зарегистрированная в январе 2020 года автономная некоммерческая организация «Правовая поддержка О.Ю. Пулатова».

О том, что интересы одного из четырех фигурантов будет представлять международная группа защиты, подтвердила нидерландская сторона.

Будевейн ван Эйк рассказал в интервью журналу Advocatenblad, что сотрудничество было инициировано российским адвокатом Еленой Кутьиной. По его словам, она не имеет права выступать от имени обвиняемого, но будет предоставлять необходимую информацию для защиты.

«Мы [Будевейн ван Эйк и Сабин тен Дошшат] будем обращаться к ней прежде всего по фактологическим и материальным аспектам. Все ли факты в досье верны? Мы сами проведем много исследований, и она может помочь нам», — заявил он, подчеркнув, что основную роль будет играть голландская сторона.

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И Кутьина, и ее голландские партнеры заявили, что работа группы адвокатов будет осуществляться согласно нормам международного права и с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв авиакатастрофы.

О том, что юридическая фирма обратилась в суд Гааги с намерением защищать как минимум одного из обвиняемых по делу MH17, стало известно 28 января, однако тогда название фирмы не раскрывали.

Слушания по делу начнутся 9 марта в Окружном суде Гааги. Летом 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым, среди которых бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин, бывший глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и еще один его подчиненный Леонид Харченко. Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство, Харченко — гражданин Украины.

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года, его обломки были найдены на территории ДНР. Всего погибли 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов, а также Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии.

Международная совместная следственная группа (JIT) в мае 2018 года сообщила, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», принадлежавшим российской армии. Россия отрицает свою причастность к катастрофе лайнера.

Теги: Нидерланды, обвинение, фигуранты, МН17, новости РБК
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