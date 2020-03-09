В АТОР сообщили о «коллизиях с гражданами» из-за путевок в Италию

Некоторых россиян пришлось отправить в Италию, несмотря на рекомендацию правительства, так как они не хотели отказываться от путешествия. Об этом РБК первый рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

«Несмотря на то, что правительство рекомендовало туроператорам приостановить продажи путевок в Италию, были коллизии с гражданами, которые не хотели срывать отдых, и их пришлось отправить», — сказал он.

По его словам, россияне очень напуганы из-за коронавируса, поэтому количество купленных туров в Италию «стремится к нулю». По закону, туроператор обязан в судебном порядке вернуть полную стоимость путевки, но так как ни одна из сторон не заинтересована в суде, они пытаются договориться — перенести тур в другую страну или на другое время, уточнил он.

«К сожалению, авиакомпания, у которой куплены билеты в этом туре, таких обязательств не несет, поэтому за авиакомпанию платит тоже туроператор», — сообщил вице-президент АТОР.