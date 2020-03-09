Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
В АТОР сообщили о «коллизиях с гражданами» из-за путевок в Италию Общество, 06:32 Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель Экономика, 06:30 Два конгрессмена объявили о самоизоляции из-за коронавируса Общество, 06:16 Азиатские индексы снизились на фоне падения цен на нефть Финансы, 05:30 В Албании выявили первые случаи заражения коронавирусом Общество, 04:37 Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 3,1 тыс. человек Общество, 03:42 Курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть Финансы, 03:27 «Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании Спорт, 03:24 Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря Политика, 02:27 «Ювентус» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии Спорт, 02:14 Италия заняла первое место в мире по летальности от коронавируса Общество, 01:47 Цены на нефть обрушились на 20% Экономика, 01:20 Байкеры устроили перестрелку на вечеринке в США Общество, 01:13 Российские саблистки завоевали командное золото на этапе Кубка мира Спорт, 00:54
Вирус из Китая ,  
0 

В АТОР сообщили о «коллизиях с гражданами» из-за путевок в Италию

Некоторых россиян пришлось отправить в Италию, несмотря на рекомендацию правительства, так как они не хотели отказываться от путешествия. Об этом РБК первый рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

«Несмотря на то, что правительство рекомендовало туроператорам приостановить продажи путевок в Италию, были коллизии с гражданами, которые не хотели срывать отдых, и их пришлось отправить», — сказал он.

Папа римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции
Общество

По его словам, россияне очень напуганы из-за коронавируса, поэтому количество купленных туров в Италию «стремится к нулю». По закону, туроператор обязан в судебном порядке вернуть полную стоимость путевки, но так как ни одна из сторон не заинтересована в суде, они пытаются договориться — перенести тур в другую страну или на другое время, уточнил он.

«К сожалению, авиакомпания, у которой куплены билеты в этом туре, таких обязательств не несет, поэтому за авиакомпанию платит тоже туроператор», — сообщил вице-президент АТОР.

Канторович сообщил, что после рекомендации правительства ограничить продажи путевок убытки туроператоров составили порядка 27 млрд руб. По его словам, в случае с Италией туроператоры несут ежемесячные убытки в размере $100 млн.

Улицы итальянских городов опустели из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Представитель АТОР отметил, что главная проблема заключается в том, что ограничения действуют без срока, поэтому туроператоры не рискуют продавать путевки даже на зимние каникулы 2021 года. «Эти непродуманные меры ведут к жесточайшему финансовому удару по туроператорам, хотя никто не мешал им установить срок до 1 мая, а потом продлить», — пояснил Канторович.

РБК направил запрос в пресс-службу Ростуризма.

Число погибших от нового типа коронавируса в Италии достигло 366 человек. За 7 марта в стране от заболевания умерли 133 человека. Число заразившихся превысило 6,3 тыс. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте закрыл въезд и выезд 14 провинциях, а также постановил временно приостановить работу школ, университетов, спортивных залов и музеев в этих регионах.

Теги: АТОР, Италия, коронавирус, новости РБК
Материалы по теме
В Албании выявили первые случаи заражения коронавирусом
Общество
Пожавший руку Трампу сообщил о контакте с зараженным коронавирусом
Общество
Глава итальянского региона Пьемонт заразился коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter