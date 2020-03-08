Число погибших из-за коронавируса в Италии за сутки возросло на 133

За последние сутки количество летальных исходов от коронавируса в Италии выросло на 133. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, пишет ANSA.

Общее число умерших от заболевания в Италии достигло 366 человек, уточнил он. По словам Боррелли, количество зараженных увеличилось за сутки более чем 1,3 тыс. Сейчас общее число инфицированных в стране составляет 6, 3 тыс. человек, сообщил он. При этом 622 из заболевших выздоровели.

Для борьбы с коронавирусом премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о закрытии 15 итальянских провинций. Он вступил в силу с 8 марта и продлится до конца месяца. Согласно документу, на территорию провинций, среди которых Ломбардия и Падуя запретят въезд и и выезд. Кроме того, работу там приостановят учебные учреждения, музеи и спортивные залы.

За последние дни вирус в Италии выявили также у главы региона Пьемонт Альберто Чирио и лидера Демократической партии Италии Николаы Дзингаретти. Оба политика начали соблюдать домашний карантин, но планировали продолжить работу из дома.