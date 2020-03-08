Папа Римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции

Из-за вспышки в Италии коронавируса Папа Римский Франциск прочел воскресную молитву Angelus («Ангел Господень») при помощи видеомоста. Об этом говорится на сайте Святого престола.

Проповедь транслировали на больших экранах на площади Святого Петра, а также по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News, отмечается в сообщении.

Уточняется, что традиционно понтифик читает молитву с балкона на площади Святого Петра, однако в этот раз он остался в своей резиденции в Ватикане.

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