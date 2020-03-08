Эрдоган прилетит в Брюссель для обсуждения проблемы мигрантов

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен проведут встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь Мишеля на странице в Twitter.

На встрече стороны обсудят проблемы миграции и безопасности, а также уделят внимание кризису в Сирии, говорится в сообщении. Встреча пройдет 18 марта.

В конце февраля Турция открыла границы с Евросоюзом, поскольку, по словам Эрдогана, страна «не обязана принимать такое число беженцев». По словам турецкого президента, в день открытия границы ее пересекли уже 18 тыс. беженцев, а в ближайшее время из-за конфликта в Сирии в европейские страны направятся «миллионы сирийских беженцев».

В ЕС, в свою очередь, осудили действия Турции, отметив, что страна использует миграционное давление в политических целях. Граничащая с Турцией Греция сочла открытие границ угрозой нацбезопасности. В заявлении Совета Европы говорилось, что европейские страны ценят действия Турции по размещению беженцев, но ожидают закрытия границ в соответствии с достигнутыми ранее соглашениями.