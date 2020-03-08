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Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину

Юноша, подозреваемый в убийстве 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, признал вину. Об этом сообщил РБК его адвокат Артем Баконин. Ранее СК сообщил о задержании юноши и предстоящем допросе в качестве подозреваемого.

В ходе следствия подросток рассказал, что выстрелил по неосторожности, уточнил адвокат.

Тело школьника с огнестрельным ранением нашли в подъезде в жилом доме в Санкт-Петербурге 7 марта. По факту происшествия СК возбудил дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). РЕН ТВ писал, что инцидент произошел, когда трое подростков отмечали в квартире день рождения. По данным издания, около 21:00 один из юношей — хозяин квартиры — достал ружье и выстрелил в голову приятелю, а затем вытащил тело в подъезд.

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Третий находившийся в квартире утверждал, что убийство произошло, когда он находился другой комнате. По его словам, в тот день юноши не принимали алкоголь и запрещенные вещества. Мать подозреваемого в свою очередь назвала произошедшее несчастным случаем. «Тут просто хранение оружие и неосторожное обращение с ним», — сказала она. По ее словам, у подростков были очень хорошие отношения и случившееся — трагедия обеих семей. Позднее защита подозреваемого сообщила, что его семья готова оказать родным погибшего необходимую помощь.

Теги: Санкт-Петербург, убийство, школьник, новости РБК
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