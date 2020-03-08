В Петербурге завели дело после убийства подростка в подъезде жилого дома

Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства подростка в подъезде одного из жилых домов в Колпинском районе. Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.

Дело завели по ч. 1 ст. 105 УК России «Убийство». По версии следствия, в подъезде жилого дома на улице Ижорского батальона было найдено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы.

На место происшествия выехал руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначается комплекс необходимых экспертиз, проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося. Ведется розыск лица, подозреваемого в совершении преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее источник ТАСС сообщил о готовящемся штурме силовиков к захвату квартиру в Колпинском районе, куда проник вооруженный мужчина. На лестничной клетке было найдено тело подростка, который мог проживать в этой квартире. Собеседник агентства сообщил, что квартира, в которой забаррикадировался неизвестный мужчина, принадлежит судье. При этом он не стал уточнять подробностей, о ком именно идет речь.