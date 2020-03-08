СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге

По данным «Фонтанки» и РЕН ТВ, убийство произошло вечером 7 марта в квартире судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции на улице Ижорского Батальона в районе Колпино.

Трое подростков отмечали день рождения и смотрели хоккей. По предварительной версии правоохранительных органов, около 21:00 сын хозяина квартиры произвел выстрел в голову своего приятеля из зарегистрированного на отца ружья ИЖ-18.

После этого он перетащил тело убитого на лестничную площадку седьмого этажа, а затем скрылся. Как утверждает третий подросток, в момент убийства он находился в другой комнате и не знает, что побудило друга на такой поступок.

Свидетель позвонил своему отцу, который потом вызвал на место происшествия полицию. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).