СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего, который подозревается в убийстве 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Следственного комитета России.
«В ближайшее время он будет допрошен в качестве подозреваемого и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении
Следователи выясняют, как ребенок мог получить доступ к оружию, из которого был произведен смертельный выстрел. Расследование дела взяли на контроль центрального аппарата СК.
Подростка задержали в Пушкине, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.