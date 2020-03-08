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СМИ выяснили подробности убийства подростка в Петербурге

Убийство школьника в квартире судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции произошло, когда три подростка отмечали день рождения и смотрели хоккей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Выстрел прозвучал в многоквартирном доме в петербургском районе Колпино вечером 7 марта. Погибшему 14-летнему подростку, по предварительной версии, выстрелил из ружья в голову сын судьи. Третий мальчик находился в этот момент в другой комнате, поэтому не смог рассказать, что привело к трагедии.

По данным издания, подростки не употребляли алкоголь и запрещенные вещества. Как рассказал третий мальчик, сын судьи после того, как произвел выстрел, перетащил тело погибшего с третьего этажа на седьмой. Выстрел был сделан из гладкоствольного ружья ИЖ-18, зарегистрированного на хозяина квартиры.

Появилось видео с места убийства подростка у квартиры судьи в Петербурге
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К настоящему моменту школьника все еще ищут. Отследить его по телефону правоохранительные органы не могут — гаджет подросток оставил дома, перед тем как сбежать с места преступления. В полиции считают, что он может прятаться в каком-то подъезде в одном из многоквартирных домов района. Также силовики опасаются, что ребенок может совершить какую-то другую глупость из страха.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Об убийстве сообщил оставшийся в квартире третий школьник. Он позвонил отцу, а тот, прибыв на место, заявил в полицию. Сначала приехавшие к дому спецназовцы Росгвардии предположили, что убийца заперся в квартире, и пошли на штурм. Однако квартира была уже пуста.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).

Теги: убийство, Санкт-Петербург, судья, новости РБК
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