Появилось видео с места убийства подростка у квартиры судьи в Петербурге
В Сети появилось видео с места убийства 14-летнего школьника в петербургском районе Колпино. Запись публикует РЕН ТВ.
На кадрах показаны многоквартирный дом и подъезд, где произошло убийство. Видно, что в дверях стоит сотрудник правоохранительных органов.
Накануне в Следственном комитете сообщили, что в одном из домов по улице Ижорского Батальона найдено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением, возбуждено уголовное дело.