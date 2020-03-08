Появилось видео с места убийства подростка у квартиры судьи в Петербурге

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел, когда несколько школьников-подростков праздновали день рождения в доме судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции. Около 21:00 14-летний сын хозяина квартиры достал ружье отца и выстрелил в голову своему приятелю, после чего вытащил тело погибшего на лестничную площадку и сбежал.

Третий подросток позвонил своему отцу и рассказал о случившемся. Тот быстро приехал на место преступления и вызвал полицию. Прибывшие на место полицейские и спецназ Росгвардии сначала подумали, что убийца забаррикадировался внутри квартиры, и, дождавшись главу управления СК по Петербургу и Ленинградской области Александра Клауса, начали штурм.

В квартире никого не оказалось. Вскоре на место происшествия прибыл сам судья Саяпин с 20-летней дочерью. Сын судьи был объявлен в розыск, его местонахождение пока не известно. По данным «Фонтанки», район Колпино прочесывают сотрудники правоохранительных органов с собаками.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу.