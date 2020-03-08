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Появилось видео с места убийства подростка у квартиры судьи в Петербурге

В Сети появилось видео с места убийства 14-летнего школьника в петербургском районе Колпино. Запись публикует РЕН ТВ.

На кадрах показаны многоквартирный дом и подъезд, где произошло убийство. Видно, что в дверях стоит сотрудник правоохранительных органов.

Накануне в Следственном комитете сообщили, что в одном из домов по улице Ижорского Батальона найдено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением, возбуждено уголовное дело.

СК возбудил дело после обнаружения тела подростка у квартиры судьи
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По данным РЕН ТВ, инцидент произошел, когда несколько школьников-подростков праздновали день рождения в доме судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции. Около 21:00 14-летний сын хозяина квартиры достал ружье отца и выстрелил в голову своему приятелю, после чего вытащил тело погибшего на лестничную площадку и сбежал.

Третий подросток позвонил своему отцу и рассказал о случившемся. Тот быстро приехал на место преступления и вызвал полицию. Прибывшие на место полицейские и спецназ Росгвардии сначала подумали, что убийца забаррикадировался внутри квартиры, и, дождавшись главу управления СК по Петербургу и Ленинградской области Александра Клауса, начали штурм.

В квартире никого не оказалось. Вскоре на место происшествия прибыл сам судья Саяпин с 20-летней дочерью. Сын судьи был объявлен в розыск, его местонахождение пока не известно. По данным «Фонтанки», район Колпино прочесывают сотрудники правоохранительных органов с собаками.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Теги: убийство, Санкт-Петербург, судья
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СК возбудил дело после обнаружения тела подростка у квартиры судьи
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