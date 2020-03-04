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Данные распространявших фейк о коронавирусе аккаунтов передали силовикам

Фото: Justin Sullivan / Getty

Компания Group-IB передала в правоохранительные органы данные об аккаунтах, задействованных в распространении фейкового аудиосообщения о коронавирусе.

«Боты были ориентированы на активное распространение под конкретный фейк, некоторые из ботов были зарегистрированы пару лет назад с одинаковой датой создания. В профилях большинства ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В компании пояснили, что они активно сотрудничают с администрацией «ВКонтакте», Facebook и других социальных сетей с целью удаления дезинформации, так что «волна с этим аудиопранком фактически сошла на нет».

В то же время в Group-IB предупредили о возможности новых вбросов, посоветовав «критически относиться к слухам».

Роскомнадзор начал блокировать фейки в соцсетях о коронавирусе
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4 марта на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ доложило об информационных вбросах о коронавирусе, которые производятся из-за границы. Цель вбросов, по словам Путина, заключается в стремлении посеять панику среди населения России.

После этого Роскомнадзор приступил к процедуре блокировки сообщений в социальных сетях о коронавирусной инфекции, которые Генпрокуратура признала недостоверными и создающими угрозы общественной безопасности, а «Интерфакс» сообщил о задержании нескольких подозреваемых.
 


 

Теги: коронавирус, фейк
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