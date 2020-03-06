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Минтруд напомнил порядок оплаты пропущенных из-за карантина рабочих дней

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Больничный лист, выданный из-за карантина, оплачивается работодателем точно так же, как и больничный, выданный по болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты, передает «РИА Новости».

Таким образом в Минтруде отреагировали на инициативу депутата Госдумы Андрея Ветлужских. Как сообщили «Известия», парламентарий предложил увеличить пособие по временной нетрудоспособности для тех, кого отправили на карантин в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.

В Минтруде напомнили, что работники, уходящие на больничный, получают одинаковую оплату в соответствии с действующим законодательством независимо от того, помещены они на карантин или же нетрудоспособны по болезни. Оснований для изменения порядка выплат сейчас нет, считают там.

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В России первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в конце января в Забайкальском крае и Тюменской области. Вирус выявили у граждан Китая. Затем коронавирус заподозрили у россиян, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess. После эвакуации с корабля восьмерых туристов поместили на карантин в Казани. Позднее коронавирус подтвердился у троих из них.

2 марта стало известно о заболевшем москвиче Давиде Берове, который вернулся с отдыха в Италии. 5 марта коронавирус обнаружили у студента из Италии по имени Рикардо в Санкт-Петербурге. После этого карантин ввели в общежитии, где жил молодой человек. В общей сложности в перемещениях ограничены около 700 студентов.

Теги: коронавирус, карантин, больничный, оплата
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