В Петербурге под карантин из-за коронавируса поместили 700 студентов вуза

Общежитие университета имени Мечникова в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Санкт-Петербурге поместили под карантин. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вуза. Причиной стало заболевание коронавирусом студента из Италии.

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