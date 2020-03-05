Вирус из Китая , 05 мар, 17:05
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В Петербурге под карантин из-за коронавируса поместили 700 студентов вуза
Общежитие университета имени Мечникова в Санкт-Петербурге
Более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Санкт-Петербурге поместили под карантин. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вуза. Причиной стало заболевание коронавирусом студента из Италии.
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