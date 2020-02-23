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Эвакуированные с лайнера в Японии россияне прибыли в Казань на карантин

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess из-за нового коронавируса, прибыли в Казань на карантин. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Борт прибыл. Они уже сейчас двигаются в сторону инфекционной больницы», — сказала она.

Всего в город доставили восемь человек. Из них четверо оказались жителями Татарстана. По словам Галимовой, среди эвакуированных есть ребенок.

Голикова сообщила об эвакуации россиян с коронавирусом с лайнера в Японии
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Руководитель пресс-службы заявила, что россиян поместят в отдельный бокс инфекционной больницы, чьи возможности — «одни из лучших». Она отметила, что они позволяют обеспечить полный медицинский осмотр и наблюдение пациентов.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что с лайнера эвакуировали восемь россиян. Их доставили в Россию бортом МЧС. Трое из них заразились новым коронавирусом. По ее словам, заболевание у них проходит в легкой форме. Голикова отмечала, что эвакуированных и специалистов, вывозивших их домой, поместят на двухнедельный карантин в Казани.

Лайнер Diamond Princess находится в порту японского города Йокогама с начала февраля. Тогда у высадившегося в Гонконге пассажира судна выявили коронавирус. Впоследствии случаи заболевания зафиксировали у более чем 600 пассажиров и членов экипажа. Всего на круизном лайнере находились 3,7 тыс. человек.

Теги: Япония, круизный лайнер, эвакуация, россияне, Казань
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