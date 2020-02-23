Эвакуированные с лайнера в Японии россияне прибыли в Казань на карантин

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess из-за нового коронавируса, прибыли в Казань на карантин. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Борт прибыл. Они уже сейчас двигаются в сторону инфекционной больницы», — сказала она.

Всего в город доставили восемь человек. Из них четверо оказались жителями Татарстана. По словам Галимовой, среди эвакуированных есть ребенок.

Руководитель пресс-службы заявила, что россиян поместят в отдельный бокс инфекционной больницы, чьи возможности — «одни из лучших». Она отметила, что они позволяют обеспечить полный медицинский осмотр и наблюдение пациентов.