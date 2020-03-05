СМИ узнали имя заразившегося коронавирусом итальянца в России

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Заразившимся коронавирусом итальянцем, госпитализированным в России, оказался студент СЗГМУ им. Мечникова Рикардо, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, Рикардо прибыл в Санкт-Петербург из Милана 29 февраля со своим однокурсником. Когда его проверяли на выходе из самолета, температура у него была нормальной, и он отправился в общежитие вуза.

Через пару дней у Рикардо поднялась температура, и он обратился в поликлинику. Врачи сразу поместили его в инфекционный бокс больницы им. С.П.Боткина. После этого в общежитиях СЗГМУ им. Мечникова ввели карантин, а в больницу увезли еще нескольких студентов.

В пресс-службе СЗГМУ им. Мечникова рекомендовали обратиться в Роспотребнадзор. В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рекомендовали РБК обратиться за комментарием в федеральное ведомство. РБК направил запрос Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).