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СМИ узнали имя заразившегося коронавирусом итальянца в России

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Заразившимся коронавирусом итальянцем, госпитализированным в России, оказался студент СЗГМУ им. Мечникова Рикардо, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, Рикардо прибыл в Санкт-Петербург из Милана 29 февраля со своим однокурсником. Когда его проверяли на выходе из самолета, температура у него была нормальной, и он отправился в общежитие вуза.

Через пару дней у Рикардо поднялась температура, и он обратился в поликлинику. Врачи сразу поместили его в инфекционный бокс больницы им. С.П.Боткина. После этого в общежитиях СЗГМУ им. Мечникова ввели карантин, а в больницу увезли еще нескольких студентов.

В пресс-службе СЗГМУ им. Мечникова рекомендовали обратиться в Роспотребнадзор. В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рекомендовали РБК обратиться за комментарием в федеральное ведомство. РБК направил запрос Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус
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О том, что в России зарегистрирован еще один случай коронавируса, стало известно 5 марта. Роспотребнадзор сообщил, что речь идет о гражданине Италии, который прибыл в Россию 29 февраля, а 2 марта обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. В ведомстве отметили, что заболевание у заразившегося протекает в легкой клинической форме.

Первые случаи коронавируса в России зафиксировали в конце января, на территории Тюменской области и Забайкальского края, заболевшими были граждане Китая. В конце февраля стало известно о трех россиянах, заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess, стоявшем на карантине в японском порту. Еще один случай заражения выявили 2 марта у россиянина, вернувшегося из Италии.

Теги: коронавирус, Италия, новости РБК
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