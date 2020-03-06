Политика , 06 мар, 14:28
0
Клишас объяснил отсутствие в поправках запрета на зарубежную недвижимость
В Конституцию не планировалось вносить поправки, запрещающие чиновникам иметь недвижимость за рубежом. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
«Запрета на зарубежную недвижимость в поправках нет, такой нормы не было никогда», — сказал он. По его словам, поправки затрагивают только те ограничения, которые уже прописаны в законе и сейчас. «Только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются», — пояснил он.
Материал дополняется