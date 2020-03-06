СМИ узнали о не внесенном в поправки к Конституции запрете для чиновников

В проект поправок в Конституцию намеренно не внесли запрет на владение иностранной недвижимостью для депутатов и чиновников

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Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью. Это было сделано намеренно, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме.

«Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников», — отметил источник издания. Он уточнил, что поправки о национализации элит — это поправки самого президента.

Во время обращения к Федеральному собранию 15 января Владимир Путин предложил ввести на конституционном уровне запрет на иностранные гражданство и счета для лиц, занимающих «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности. С предложением ввести запрет на владение иностранной недвижимостью во время послания президент не обращался.

Комментируя материал «Ведомостей», сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрей Клишас заявил, что планов внести в Основной закон запрет чиновникам иметь недвижимость за границей не было. «Запрета на зарубежную недвижимость в поправках нет, такой нормы не было никогда. И в действующем законе ее нет. На уровень Конституции подняты те ограничения, которые в законе действуют сейчас, только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются», — объяснил он в беседе с «РИА Новости».