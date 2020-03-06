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Поправки в Конституцию ,  
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СМИ узнали о не внесенном в поправки к Конституции запрете для чиновников

В проект поправок в Конституцию намеренно не внесли запрет на владение иностранной недвижимостью для депутатов и чиновников
Фото: David Ramos / Getty Images

Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью. Это было сделано намеренно, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме.

«Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников», — отметил источник издания. Он уточнил, что поправки о национализации элит — это поправки самого президента.

Во время обращения к Федеральному собранию 15 января Владимир Путин предложил ввести на конституционном уровне запрет на иностранные гражданство и счета для лиц, занимающих «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности. С предложением ввести запрет на владение иностранной недвижимостью во время послания президент не обращался.

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Комментируя материал «Ведомостей», сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрей Клишас заявил, что планов внести в Основной закон запрет чиновникам иметь недвижимость за границей не было. «Запрета на зарубежную недвижимость в поправках нет, такой нормы не было никогда. И в действующем законе ее нет. На уровень Конституции подняты те ограничения, которые в законе действуют сейчас, только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются», — объяснил он в беседе с «РИА Новости».

Как ранее писал РБК, 4 марта комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию. При этом он одобрил и учел 45 поправок, отклонил 42. В число учтенных поправок попали три инициативы депутатов от КПРФ. Одна из них запрещает депутатам иметь имущество за рубежом, вторая обязывает супругов и несовершеннолетних детей депутатов постоянно проживать в России, третья вводит аналогичное ограничение для семей сенаторов. Источник РБК в комитете уточнил, что пометка «учесть в редакции» означает, что поправку не включат в окончательный текст, но будет принята другая поправка на похожую тему.

По данным «Ведомостей», поправки о запрете на зарубежную недвижимость вносились депутатами Николаем Арефьевым от КПРФ и Константином Слыщенко от «Единой России», но были отклонены. Всего, подсчитала газета, 26 депутатов Госдумы указали в своих декларациях за 2018 год иностранную недвижимость.

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Президент внес свои поправки ко второму чтению 2 марта. О запретах для чиновников говорится в поправках к статье 71, которая определяет, какие вопросы находятся в ведении Российской Федерации. Сейчас пункт «т» этой статьи содержит три слова: «федеральная государственная служба».

В предложенных президентом поправках формулировка более развернутая: «федеральная государственная служба, установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации».

Автор: Владислав Гордеев
Теги: поправка, Конституция, недвижимость, чиновники
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