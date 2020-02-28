В Думу внесли законопроект о запрете иностранного гражданства для послов

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Сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачев внесли в Госдуму законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Авторы инициативы предлагают распространить запрет также на представителей и постоянных наблюдателей от России при международных организациях. Согласно законопроекту послом или постпредом может быть назначен гражданин России, не имеющий второго гражданства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории другого государства.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что изменения обусловлены предложениями о внесении поправок в Конституцию, согласно которым некоторые категории должностных лиц не должны иметь иностранное гражданство или какие-либо документы, подтверждающие право на постоянное проживание в иной стране.

В ходе своего послания Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин анонсировал изменения в Конституции. Среди прочего он предложил закрепить в Основном законе запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для глав субъектов Федерации, сенаторов, депутатов Госдумы, председателя правительства и его заместителей, министров, руководителей иных федеральных органов, а также судей.