Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

Комитет по законодательству Госдумы отклонил большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России». Рекомендована к принятию поправка парламентской оппозиции о запрете ограничивать россиян из-за санкций Запада

Павел Крашенинников (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию. Он одобрил и учел 45 поправок, отклонил 42 (список есть у РБК).

В число учтенных попали три инициативы депутатов от КПРФ. Одна из них запрещает депутатам иметь имущество за рубежом, вторая обязывает супругов и несовершеннолетних детей депутатов постоянно проживать в России, третья вводит аналогичное ограничение для семей сенаторов. Источник РБК в комитете уточнил, что пометка «учесть в редакции» означает, что поправку не включат в окончательный текст, но будет принята другая поправка на похожую тему.

«Это означает, что данная поправка учтена, но утверждается формулировка близкой по смыслу другой поправки, — поясняет политолог Александр Пожалов. — А статус «принять» есть у поправки, в которой нет запрета детям и женам парламентариев постоянно жить за границей». Он предположил, что это было сделано, чтобы увеличить количество неотклоненных поправок от парламентской оппозиции.

Кроме того, комитет не отклонил две поправки от «Справедливой России». Одна («учтенная») предлагает обязать правительство, в частности, заботиться о сохранении российской природы, снижать негативное воздействие от хозяйственной деятельности на окружающую среду и создавать условия для формирования экологической культуры. Вторая — ее комитет принял — запрещает ограничивать россиян в правах из-за иностранных санкций.

Большая часть обсужденных и принятых поправок была внесена президентом Владимиром Путиным и сопредседателями рабочей группы по разработке изменений в Конституции — Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Ни одна из их поправок и президентских инициатив не была отклонена.