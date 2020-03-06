Генсек ООН подтвердил планы посетить Москву в День Победы

Антониу Гутерриш (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается присутствовать на праздновании 9 мая в Москве, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Об этом он сообщил в интервью заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

«На данный момент все планы остаются в силе», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности отмены визита в связи с распространением COVID-19.

Ранее о планах Антониу Гутерриша приехать в Москву на День Победы говорил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, генсек ООН может встретиться во время визита в Россию с главой МИДа Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

На праздничных мероприятиях в День Победы в 2019 году в столице России был только один иностранный лидер — экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В Кремле тогда сообщили, что не приглашали отдельно глав иностранных государств на неюбилейную дату.

Антониу Гутерриш также указал в своем интервью ТАСС, что все страны должны объединить усилия и работать, следуя указаниям ВОЗ, чтобы предотвратить пандемию вируса. Он подчеркнул, что «окно возможностей» для борьбы с вирусом сужается.