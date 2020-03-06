Китайский коронавирус. Самое актуальное на 6 марта
Погибшие и пострадавшие
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По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 552 подтвержденных случая заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 97 945 человек.
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По данным Всемирной организации здравоохранения на 5 марта, за пределами Китая уже выявлены 14 768 инфицированных, за сутки подтверждено 2098 новых случаев. Случаи заражения обнаружены в 85 странах (плюс пять за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 267 человек.
- По подсчетам South China Morning Post, от осложнений, вызванных COVID-2019, скончались 3383 человека, в том числе 3042 — в материковом Китае. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 53 тыс. человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Ситуация в России
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Все вернувшиеся в Москву из стран с новыми случаями заражения должны сообщить об этом властям, а работодатели обязаны обеспечить измерение температуры на рабочем месте.
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Во Владивостоке врачи выписали семерых россиян, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас в больнице остаются еще два пассажира, вывезенные с этого судна: результаты их анализов еще не пришли из Новосибирска.
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Минобороны организовало группы вирусологов для быстрого реагирования на возможные вспышки нового коронавируса в воинских частях. В них ввели режим повышенной безопасности — в частности, начали ежедневно проводить барьерные медосмотры и усилили меры по дезинфекции. Особенно тщательно медики следят за теми, кто вернулся из командировок.
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Более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Санкт-Петербурге поместили в карантин. Как пояснили в вузе, речь идет о жильцах общежития на проспекте Просвещения. Причиной стало заболевание коронавирусом студента из Италии. Этот случай заражения коронавирусной инфекцией стал первым в Санкт-Петербурге.