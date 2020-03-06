Китайский коронавирус. Самое актуальное на 6 марта

Число зараженных новым коронавирусом приблизилось к 98 тыс. человек, более 3,3 тыс. скончались. Главное — в материале РБК

По данным Всемирной организации здравоохранения на 5 марта, за пределами Китая уже выявлены 14 768 инфицированных, за сутки подтверждено 2098 новых случаев. Случаи заражения обнаружены в 85 странах (плюс пять за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 267 человек.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 552 подтвержденных случая заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 97 945 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Все вернувшиеся в Москву из стран с новыми случаями заражения должны сообщить об этом властям, а работодатели обязаны обеспечить измерение температуры на рабочем месте.

Во Владивостоке врачи выписали семерых россиян, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас в больнице остаются еще два пассажира, вывезенные с этого судна: результаты их анализов еще не пришли из Новосибирска.

Минобороны организовало группы вирусологов для быстрого реагирования на возможные вспышки нового коронавируса в воинских частях. В них ввели режим повышенной безопасности — в частности, начали ежедневно проводить барьерные медосмотры и усилили меры по дезинфекции. Особенно тщательно медики следят за теми, кто вернулся из командировок.