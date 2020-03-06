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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 6 марта

Число зараженных новым коронавирусом приблизилось к 98 тыс. человек, более 3,3 тыс. скончались. Главное — в материале РБК
Фото: Getty Images / Getty Images

Погибшие и пострадавшие

  • По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 552 подтвержденных случая заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 97 945 человек.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения на 5 марта, за пределами Китая уже выявлены 14 768 инфицированных, за сутки подтверждено 2098 новых случаев. Случаи заражения обнаружены в 85 странах (плюс пять за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 267 человек.

  • По подсчетам South China Morning Post, от осложнений, вызванных COVID-2019, скончались 3383 человека, в том числе 3042 — в материковом Китае. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 53 тыс. человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Ситуация в России

  • Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Все вернувшиеся в Москву из стран с новыми случаями заражения должны сообщить об этом властям, а работодатели обязаны обеспечить измерение температуры на рабочем месте.

  • Во Владивостоке врачи выписали семерых россиян, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас в больнице остаются еще два пассажира, вывезенные с этого судна: результаты их анализов еще не пришли из Новосибирска.

  • Минобороны организовало группы вирусологов для быстрого реагирования на возможные вспышки нового коронавируса в воинских частях. В них ввели режим повышенной безопасности — в частности, начали ежедневно проводить барьерные медосмотры и усилили меры по дезинфекции. Особенно тщательно медики следят за теми, кто вернулся из командировок.

  • Более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Санкт-Петербурге поместили в карантин. Как пояснили в вузе, речь идет о жильцах общежития на проспекте Просвещения. Причиной стало заболевание коронавирусом студента из Италии. Этот случай заражения коронавирусной инфекцией стал первым в Санкт-Петербурге.

Ситуация в других странах

  • На круизном лайнере Grand Princess, стоящем на коронавирусном карантине у берегов Калифорнии, находятся четверо россиян. По данным Reuters, по меньшей мере у 35 человек на борту появились симптомы респираторного заболевания. Вертолеты доставили на судно тесты на коронавирус: оно простоит на карантине до тех пор, пока всех заболевших не проверят. Ранее от нового вируса уже скончался один из пассажиров Grand Princess — пожилой мужчина стал первой жертвой заболевания в Калифорнии, где вскоре ввели режим ЧС.

  • Режим чрезвычайной ситуации на фоне угрозы распространения COVID-2019 ввели и в Палестине. По словам премьер-министра Мохаммеда Штайе, в стране временно закроются детские сады и школы, также будет отменена бронь для иностранных туристов.

  • В Великобритании зарегистрировали первый случай смерти от нового коронавируса. Жертвой стала пожилая женщина.

  • Власти Индонезии планируют разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг. По словам главнокомандующего вооруженными силами Хади Тьяджанто, на острове сохранилось несколько зданий, использовавшихся в 1979–1996 годы в качестве лагеря для беженцев из Вьетнама.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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