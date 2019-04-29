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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Кремль заявил об отсутствии иностранных лидеров в Москве на 9 Мая

Специально никого из глав иностранных государств на празднование Дня Победы в Москву представители Кремля не звали. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В связи с этим, отметил он, приезда зарубежных лидеров на мероприятия 9 мая в столицу российские власти не ожидают. «Нет», — ответил представитель Владимира Путина на соответствующий вопрос. Других комментариев по этому поводу он не дал. 

В прошлом году на параде на Красной площади в День Победы вместе с Путиным присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Встречу с российским лидером он впоследствии назвал «особо важной в свете усилий Ирана по закреплению его позиций в Сирии». 

Общество
Минобороны составило карту салютов 9 Мая по всей России

Парад Победы по традиции состоится 9 мая в Москве на Красной площади. Всего в этом мероприятии должны принять участие более 13,6 тыс. военнослужащих, 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета, рассказывали в Минобороны. В числе прочих в параде примут участие танки «Армата», комплексы С-400 и «Искандер-М», указывали в ведомстве. 

Теги: День Победы, Москва, Кремль, главы государств
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