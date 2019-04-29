Кремль заявил об отсутствии иностранных лидеров в Москве на 9 Мая

Специально никого из глав иностранных государств на празднование Дня Победы в Москву представители Кремля не звали. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В связи с этим, отметил он, приезда зарубежных лидеров на мероприятия 9 мая в столицу российские власти не ожидают. «Нет», — ответил представитель Владимира Путина на соответствующий вопрос. Других комментариев по этому поводу он не дал.

В прошлом году на параде на Красной площади в День Победы вместе с Путиным присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Встречу с российским лидером он впоследствии назвал «особо важной в свете усилий Ирана по закреплению его позиций в Сирии».

Парад Победы по традиции состоится 9 мая в Москве на Красной площади. Всего в этом мероприятии должны принять участие более 13,6 тыс. военнослужащих, 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета, рассказывали в Минобороны. В числе прочих в параде примут участие танки «Армата», комплексы С-400 и «Искандер-М», указывали в ведомстве.