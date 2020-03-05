Лента новостей

Курс доллара на 6 марта USD ЦБ: 66,19 (+0,11)

Курс евро на 6 марта EUR ЦБ: 73,68 (-0,05)

Путин проинформирует Асада об итогах переговоров с Эрдоганом

Свердловский губернатор поддержал салют в честь годовщины смерти Сталина

«Химки» впервые за 15 лет вышли в полуфинал Кубка России по футболу

ВЦИОМ назвал долю знающих о голосовании по Конституции россиян

Биатлонистка Слепцова подала апелляцию в CAS на решение о дисквалификации

Лавров назвал три договоренности России и Турции по Идлибу

Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Биатлонистка Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Верховная рада согласилась на отставку генпрокурора Украины

В Казани два человека погибли при падении строительной люльки

Эрдоган пригласил Путина в Турцию на столетие дипотношений стран

В Госдуме предложат сократить срок оферты миноритариям Сбербанка

«Салават Юлаев» второй раз подряд обыграл «Авангард» в Кубке Гагарина

Белоусов заявил об отмене ПМЭФ из-за коронавируса