Политика , 05 мар, 21:40
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Путин проинформирует Асада об итогах переговоров с Эрдоганом
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин сообщит сирийскому лидеру Башару Асаду итоги переговоров Москвы и Анкары по ситуации в Идлибе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Да», — ответил он на соответствующий вопрос.
Встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась 5 марта в Москве. Главной темой переговоров стала обострившаяся ситуация в сирийской провинции Идлиб.
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