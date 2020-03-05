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Политика ,  
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Путин проинформирует Асада об итогах переговоров с Эрдоганом

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин сообщит сирийскому лидеру Башару Асаду итоги переговоров Москвы и Анкары по ситуации в Идлибе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да», — ответил он на соответствующий вопрос.

Встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась 5 марта в Москве. Главной темой переговоров стала обострившаяся ситуация в сирийской провинции Идлиб.

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Теги: Владимир Путин, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, итоги, переговоры
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