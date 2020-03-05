Итальянское консульство уведомили о случае коронавируса в Петербурге

Итальянские дипломаты знают о заразившемся итальянце в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РБК в генконсульстве Италии.

«Российские официальные органы подтвердили нам случай заболевания в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, который в настоящее время не представляет серьезных проблем для здоровья заболевшего», — рассказали в дипмиссии.

Представитель консульства добавил, что не уполномочен разглашать более подробную информацию о заболевшем по соображениям конфиденциальности.

О том, что в России выявили заражение коронавирусом у гражданина Италии, стало известно 5 марта. По данным «Фонтанки», речь идет о студенте из Италии по имени Рикардо, учащемся в СЗГМУ им. Мечникова. Он прилетел в Санкт-Петербург 29 февраля, его проверили на выходе из самолета.