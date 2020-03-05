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В Петербурге закрыли на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова

Общежития Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге закрыли на карантин. Поводом тому послужила госпитализация в Боткинскую больницу студента из Италии, сообщается на сайте регионального отделения Роспотребнадзора.

Гражданина Италии поместили в инфекционный бокс медучреждения с диагнозом ОРВИ. В настоящее время проводится его лечение и лабораторное обследование на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, в том числе и на коронавирусную инфекцию COVID-2019. Отмечается, что студент проживал в общежитии данного вуза.

В настоящее время в здании общежития проводятся санитарно-карантинные мероприятия. Кроме того, определен круг лиц, находящихся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование.

Как сообщил «Пятому каналу» ректор вуза Сергей Сайганов, у студента поднялась высокая температура. 

«Коронавируса еще пока никакого нет. Проводим противоэпидемические мероприятия, потому что у одного студента высокая температура. Ну, и решили в Роспотребнадзоре перестраховаться и взять его под наблюдение», — пояснил Сайганов.

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2 марта коронавирус выявили у россиянина, вернувшегося из Италии. В больницу он обратился самостоятельно. У него диагностировали симптомы ОРВИ. Затем пациента госпитализировали и перевели в инфекционную больницу. По данным медиков, пациент находится в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме. 

По данным китайских врачей на 4 марта, число зараженных коронавирусом в Китае достигло 80 270 человек. В мире число заболевших превысило 94,1 тыс. человек. Более 3,2 тыс. человек умерли от этого заболевания.

Теги: Санкт-Петербург, вуз, коронавирус, общежитие, роспотребнадзор, студент
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