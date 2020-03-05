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Студенты рассказали о закрытом на карантин из-за итальянца общежитии

Общежитие Северо-Западного медицинского государственного университета имени И.И. Мечникова (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Общежитие СЗГМУ им. И.И. Мечникова в Санкт-Петербурге, где жил итальянский студент, у которого подтвердился коронавирус, закрыто на карантин. Об этом РБК рассказали студенты вуза. Они могут перемещаться только по своему блоку, им нельзя выходить из общежития, принимать гостей.

5 марта Роспотребнадзор сообщил о новом случае коронавирусной инфекции в России. Заболевшим оказался итальянский студент, прибывший в Россию 29 февраля. Он был госпитализирован. Заболевание протекает у него в легкой форме, уточнили в ведомстве. По информации «Фонтанки», студента зовут Рикардо. Telegram-канал Mash уточнял, что это Рикардо Пизатти, приехавший из Италии по обмену учиться на хирурга. «Фонтанка» также писала, что здание общежития изолировано, а пять человек, которые с ним контактировали, также госпитализированы.

Студент, который жил вместе с Рикардо в общежитии, сообщил РБК, что им «раздают еду, воду — все в одноразовой таре». «Сегодня давали кашу с сосиской и снеки. Правда, среди студентов есть мусульмане, они отказались это есть, вегетарианцы тоже. Раздают добровольцы, я тоже так ходил. Нам раздали средства для дезинфекции: 75-процентный раствор спирта, маски. Врачи ходят по общежитию, измеряют всем температуру, спрашивают про самочувствие», — рассказал РБК студент из этого общежития Владислав Бутенко.

Он уточнил, что 2 марта приехал в общежитие и увидел скорую у входа. «Когда поднялся, увидел, что все в масках ходят, узнал, что есть подозрение на коронавирус у Рикардо. Лично я с ним не общался, знал, что сверху живет кто-то из студентов по обмену. Когда поднимался по лестнице, слышал, что сотрудники скорой с ним выходили», — объяснил студент.

Бутенко добавил, что один блок в общежитии на Светлановском проспекте, где жила подруга Рикардо, тоже на карантине. Эту информацию РБК подтвердили две студентки из этого общежития. «В моей общаге только один блок четвертого этажа на карантине. Нас никто не осматривает, и выходить нам можно», — рассказала одна из них. По ее словам, в блоке жили друзья итальянского студента.

Теги: новости РБК, коронавирус, Италия, Санкт-Петербург, общежитие, карантин
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