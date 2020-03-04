Турция отказалась признавать апрельские выборы в парламент Сирии

Турция не признает выборы в парламент Сирии, проведение которых на апрель текущего года назначил президент Башар Асад. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, сообщает агентство Anadolu.

«Выборы, которые сирийский режим планирует провести в апреле, не будут легитимными ни для нас, ни для сирийского народа, ни для международного сообщества», — сказал Калын.

Накануне Асад подписал указ о проведении выборов в Народный совет (однопалатный парламент) страны 13 апреля 2020 года.

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