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СК показал видео с места обнаружения тела знакомой фигурантов дела «Сети»

Видео: Следственный комитет РФ

Следственный комитет опубликовал видео с места обнаружения останков, которые могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела организации «Сеть» (признана террористической и запрещена в России). Видео размещено в YouTube Следственного комитета.

На видео показано, как сотрудник Следственного комитета раскапывает снег в месте обнаружения тела.

Останки обнаружили в лесу под Рязанью возле деревни Лопухи. Принадлежат ли они Екатерине Левченко или иному лицу, будет установлено в ходе судебных экспертиз.

Материал дополняется.

Теги: СК, видео, убийство
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