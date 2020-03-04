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Журналистов Meduza допросили после статьи о фигурантах дела «Сети»

Кристина Сафонова (Фото: k.sfnva / Facebook)

В Москве допросили журналистов Meduza Максима Солопова и Кристину Сафонову, которые являются авторами расследования о возможной причастности фигурантов дела «Сети» к убийству. Об этом сообщил РБК адвокат Сергей Бадамшин.

Солопова и Сафонову допросили в качестве свидетелей по уголовному делу об убийстве Екатерины Левченко — знакомой фигурантов дела «Сети», пропавшей в 2017 году. Допрос провел начальник отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности управления СК по Пензенской области Андрей Чапанов. О допросе также сообщает Meduza.

СК возбудил дело об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети»
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21 февраля Meduza опубликовала статью о возможной причастности осужденных по делу организации «Сеть» (признана террористической, запрещена в России) Максима Иванкина, Дмитрия Пчелинцева и бежавшего за границу Алексея Полтавца к смерти Екатерины Левченко и ее друга Артема Дорофеева, пропавшего одновременно с девушкой.

Родители Екатерины Сергей и Татьяна Левченко 26 февраля подали заявление в областную прокуратуру, попросив проверить причастность фигурантов дела «Сети» к возможному убийству дочери. На следующий день Следственный комитет по Пензенской области возбудил уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко.

Пикет в поддержку осужденных по делу «Сети». Фоторепортаж
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Семерых фигурантов дела «Сети» 10 февраля приговорили к срокам от шести до 18 лет колонии. Их всех обвинили в организации террористического сообщества или участии в нем. Троим также инкриминировали незаконный оборот оружия, и еще троим — покушение на сбыт наркотиков. Во время следствия обвиняемые дали признательные показания, но позже заявили, что это было результатом пыток, и впоследствии отрицали свою вину.

Теги: новости РБК, убийство, допрос
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