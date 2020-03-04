Голикова заявила об ускорении разработки вакцины против коронавируса

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Россия собирается ускорить разработку вакцины против нового типа коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.

«У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины. Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов», — отметила Голикова.

По словам вице-премьера, в федеральном государственном научном центре «Вектор» в Новосибирской области разработка вакцины идет по пяти направлениям и 13 вариантам.

Ранее Голикова сообщила, что Россия получила штамм коронавируса COVID-19. Как российским специалистам удалось его получить, она не уточнила. При этом, по словам вице-премьера, штамм получен не от Китая.