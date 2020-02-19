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Суд Петербурга обязал вернуть в больницу еще одну сбежавшую из карантина

Фото: Fabian Strauch / Global Look Press

Невский районный суд Санкт-Петербурга обязал вернуть еще одну сбежавшую из «Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина» женщину под принудительное медицинское наблюдение. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

«Суд требования истца удовлетворил. [Анна] Рыбакова, не явившаяся в суд, подлежит принудительному помещению в больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исковое заявление подал главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга.

В пресс-службе Роспотребнадзора по городу РБК подтвердили решение суда о принудительном помещении под медицинское наблюдение сбежавшей ранее пациентки Анны Рыбаковой.

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В больнице женщина будет находиться не менее, чем до 24 февраля при условии сдачи двух отрицательных анализов, добавили в ведомстве.

Ранее, 11 февраля, сбежала еще одна женщина, вернувшаяся из Китая и помещенная в медучреждение с подозрением на коронавирус, Алла Ильина. Тогда Петроградский районный суд также удовлетворил иск главного санитарного врача, обязав принудительно поместить ее на лечение.

Как стало известно, помимо Ильиной и Рыбаковой, из больницы сбежали еще два пациента. После побегов из городской клинической больницы им. Боткина ее главного врача Алексея Яковлева уволили.
 

Теги: суд, Санкт-Петербург, карантин, побег, новости РБК
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