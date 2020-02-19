Суд Петербурга обязал вернуть в больницу еще одну сбежавшую из карантина

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Невский районный суд Санкт-Петербурга обязал вернуть еще одну сбежавшую из «Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина» женщину под принудительное медицинское наблюдение. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

«Суд требования истца удовлетворил. [Анна] Рыбакова, не явившаяся в суд, подлежит принудительному помещению в больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исковое заявление подал главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга.

В пресс-службе Роспотребнадзора по городу РБК подтвердили решение суда о принудительном помещении под медицинское наблюдение сбежавшей ранее пациентки Анны Рыбаковой.