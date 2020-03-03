Путин и Меркель обсудили обострение ситуации в Идлибе

Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: Kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора выразили надежду, что предстоящая российско-турецкая встреча в Москве пройдет результативно. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении уточняется, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Путин и Меркель также обсудили вопросы сирийского урегулирования, учитывая обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации.

Во время разговора стороны также затронули ситуацию в Ливии, отметив необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня и реализации решений Берлинской конференции, которая прошла 19 января.

Встреча Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в Москве 5 марта.