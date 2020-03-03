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Политика ,  
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Путин и Меркель обсудили обострение ситуации в Идлибе

Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: Kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора выразили надежду, что предстоящая российско-турецкая встреча в Москве пройдет результативно. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении уточняется, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Путин и Меркель также обсудили вопросы сирийского урегулирования, учитывая обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации.

Во время разговора стороны также затронули ситуацию в Ливии, отметив необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня и реализации решений Берлинской конференции, которая прошла 19 января.

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Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в феврале после начала взаимных обстрелов сирийской правительственной армии и турецких военных. В конце месяца Анкара заявила, что в результате атаки сирийских военных погибли 33 турецких солдата, еще 32 пострадали. В ответ Турция нанесла удары по позициям сирийской армии.

Теги: Владимир Путин, Ангела Меркель, переговоры, Идлиб, Сирия, Турция
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