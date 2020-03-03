Брат москвича с коронавирусом сообщил о госпитализации его родных

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Заразившийся коронавирусом Давид Беров, госпитализированный в Москве, чувствует себя «абсолютно нормально», рассказал РБК его брат Отар.

По словам Отара Берова, всего госпитализированы восемь родственников, включая самого Давида. «У нас у всех взяли анализы, у кого-то первый анализ, у кого-то уже два анализа, как, например, у меня. И все они отрицательные», — рассказал он.

Он сообщил, что изначально Давида Берова положили в общую палату. Первые два анализа показали отрицательные результаты. «Не было никаких причин сразу его изолировать, никто не знал. Были какие-то подозрения, как и насчет всех людей, которые внешне похожи на ОРВИ-больных», — рассказал брат заболевшего.

Ранее в штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что у вернувшегося из Италии россиянина обнаружили коронавирус. По данным штаба, молодой человек заболел 21 февраля в Италии. Он вернулся в Россию 23 февраля и жил в частном доме в Московской области. В больницу он пришел 27 февраля с симптомами ОРВИ, его госпитализировали и перевели в инфекционную больницу.