Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
Лувр временно закрылся из-за коронавируса Общество, 20:07 Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана Политика, 19:37 Власти сообщили о подозрениях на коронавирус у пациента больницы в Москве Общество, 19:36 Путин подписал закон о бесплатном горячем питании школьников Общество, 19:34 СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США Бизнес, 19:22 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта Общество, 19:14 Лавров обсудил с главой МИД Турции подготовку встречи Путина и Эрдогана Политика, 19:03 В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом Общество, 18:21 СМИ узнали о решении Кипра лишить трех иностранцев «золотых паспортов» Политика, 18:16 Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка Общество, 18:11 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 В Анкаре освободили задержанных журналистов «Sputnik Турция» Общество, 17:47 Диетологи назвали подходящие для поста продукты Общество, 17:25 Emirates попросила сотрудников уйти в отпуск из-за коронавируса Общество, 17:14
Вирус из Китая ,  
0 

Власти сообщили о подозрениях на коронавирус у пациента больницы в Москве

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом РБК сообщили о том, что в столичной инфекционной больнице № 1 лежит пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — сообщили РБК в штабе.

Там также добавили, что на протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. «Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился», — добавили там.

Материал дополняется

Авторы: Егор Губернаторов, Артем Филипенок
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter