Вирус из Китая , 01 мар, 19:36
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Власти сообщили о подозрениях на коронавирус у пациента больницы в Москве
В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом РБК сообщили о том, что в столичной инфекционной больнице № 1 лежит пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.
«В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — сообщили РБК в штабе.
Там также добавили, что на протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. «Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился», — добавили там.
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