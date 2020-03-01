Власти сообщили о подозрениях на коронавирус у пациента больницы в Москве

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом РБК сообщили о том, что в столичной инфекционной больнице № 1 лежит пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — сообщили РБК в штабе.

Там также добавили, что на протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. «Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился», — добавили там.

Материал дополняется